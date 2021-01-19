Задушил приятеля. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

По ее данным, вчера в 22.50 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Бишкека произошло убийство. Сотрудники УПСМ обнаружили труп мужчины 40-50 лет.

В ходе розыска задержали и доставили в УВД Первомайского района 35-летнего подозреваемого в совершении преступления. Мужчина рассказал, что задушил приятеля из-за того, что тот ударил его тетю.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.