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Задушил приятеля. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

По ее данным, вчера в 22.50 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Бишкека произошло убийство. Сотрудники УПСМ обнаружили труп мужчины 40-50 лет.

В ходе розыска задержали и доставили в УВД Первомайского района 35-летнего подозреваемого в совершении преступления. Мужчина рассказал, что задушил приятеля из-за того, что тот ударил его тетю.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180399/
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