За прошлый год водителей Бишкека оштрафовали почти на 317 миллионов сомов

За прошлый год водителей в Бишкеке оштрафовали на 316 миллионов 975 тысяч 500 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, из них взыскали 121 миллион 885 тысяч 120 сомов. Всего в 2020-м произошло 2 тысячи 183 дорожно-транспортных происшествия.

В авариях пострадали 2 тысячи 860 человек, погибли — 72 гражданина.

За 12 месяцев количество ДТП в столице снизилось на 16,39 процента.

«УПСМ ставит задачи по обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения, оперативному и качественному обслуживанию звонков от граждан по линии 102», — рассказали в ведомстве.