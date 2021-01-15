Обвиняемого в домогательствах к 15-летней девочке выпустили из зала суда

Чуйский областной суд прекратил уголовное дело в отношении подозреваемого в домогательствах несовершеннолетней девочки. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, ранее Аламединский районный суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. Обвиняемый обжаловал это решение, посчитав его необоснованным. Вторая инстанция прекратила уголовное дело и выпустила мужчину в зале суда.

«Следствием установлено, что Ж.Ш. работал таксистом, девочка села к нему в машину. Он надел презерватив, стал домогаться ее, целовать. В ходе следствия мужчина признал свою вину. С его слов, он подумал, что несовершеннолетняя является девушкой легкого поведения. Когда та сказала, что ей всего 15 лет, Ж.Ш. якобы очнулся и отвез, куда она просила. Вина подозреваемого доказана материалами следствия, экспертизы и показаниями самой девочки», — сказал Нурлан Тагаев.

Он добавил, что приговор второй инстанции обжалован в Верховном суде.

«Аламединский районный суд признал Ж.Ш. виновным по статье «Развратные действия», а Чуйский областной суд переквалифицировал обвинение на «Понуждение к действиям сексуального характера». Прокуратура считает такое решение необоснованным», — отметил Нурлан Тагаев.