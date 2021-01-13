В Кара-Кульдже неизвестные ранили двух сотрудников милиции и скрылись

В Кара-Кульджинском районе ранены два сотрудника милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Уточняется, что оба находились в салоне служебного автомобиля. Один из них сидел на переднем сиденьи в автомобиле «Нива». В этот момент неизвестный произвел выстрел из огнестрельного оружия.

«Выезжавшая на место оперативно-следственная группа пыталась задержать подозреваемых. В этот момент был ранен другой милиционер. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР. Нападавшим удалось скрыться», — сообщили в УВД. Их разыскивают.