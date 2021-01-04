Сбросил девушку со второго этажа. Жертва насилия не верит следствию

Жительница Кара-Балты, 19-летняя Нина Манаева, обращается к исполняющему обязанности президента страны с целью привлечения к уголовной ответственности насильника. Об этом 24.kg сообщил адвокат Камиль Рузиев.

Отмечается, что 15 февраля 2020 года мужчина по имени Антон сбросил девушку со второго этажа. Пострадавшая получила травму позвоночника и стала инвалидом первой группы.

«Жертва насилия считает, что РОВД Жайылского района не раскрывает преступление из-за фальфикации дела и заключения экспертами судебной экспертизы. После тяжелой операции и пролежав месяц в больнице, девушка может быть прикована к инвалидной коляске», — говорится в сообщении.