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Происшествия

Сбросил девушку со второго этажа. Жертва насилия не верит следствию

Жительница Кара-Балты, 19-летняя Нина Манаева, обращается к исполняющему обязанности президента страны с целью привлечения к уголовной ответственности насильника. Об этом 24.kg сообщил адвокат Камиль Рузиев.

Отмечается, что 15 февраля 2020 года мужчина по имени Антон сбросил девушку со второго этажа. Пострадавшая получила травму позвоночника и стала инвалидом первой группы.

«Жертва насилия считает, что РОВД Жайылского района не раскрывает преступление из-за фальфикации дела и заключения экспертами судебной экспертизы. После тяжелой операции и пролежав месяц в больнице, девушка может быть прикована к инвалидной коляске», — говорится в сообщении.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178708/
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