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Происшествия

В Бишкеке задержали сотрудников ГБР, подозреваемых в избиении жителя столицы

В Бишкеке задержали сотрудников группы быстрого реагирования, подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на пересечении улиц Киевской и Орозбекова произошла драка. С заявлением обратился 32-летний житель Бишкека.

Прибывшие на место инцидента сотрудники УПСМ установили, что мужчину избили сотрудники ГБР. 30-летнего и 20-летнего подозреваемых задержали и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178698/
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