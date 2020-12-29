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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Государственной судебно-экспертной службе проходят обыски

В Государственной судебно-экспертной службе проходят обыски. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ГСБЭП в кабинете руководителя службы производят выемку некоторых документов.

В пресс-службе Финансовой полиции эту информацию пока не прокомментировали. В приемной председателя Государственной судебно-экспертной службы Акылбека Мусаходжаева отказались комментировать ситуацию, сославшись на запрет руководства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178380/
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