В Бишкеке задержан мужчина, угнавший авто в одном из микрорайонов столицы

Сотрудники бишкекской милиции задержали 28-летнего автоугонщика в одном из дворов микрорайона «Асанбай», вечером 20 декабря похитившего автомашину «Форд Фокус». Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«С заявлением в РУВД Октябрьского района обратился владелец автомобиля. По его словам, машина была угнана в тот же день в 20.00. По факту автоугона было возбуждено уголовное дело. Оперативникам удалось выйти на след 28-летнего подозреваемого и задержать его», — сказали в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Проверяется его возможная причастность к схожим преступлениям.