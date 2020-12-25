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В Кара-Суйском районе задержана банда, ограбившая гражданина России

В Кара-Суйском районе задержана банда, ограбившая 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что потерпевший — гражданин России.

«15 декабря в 02.30 в дом 57-летнего гражданина, проживающего в Кара-Суйском районе Ошской области, ворвались неизвестные лица в масках. Злоумышленники избили хозяина дома и связали скотчем. Обыскав весь дом, налетчики похитили 40 тысяч сомов, после чего скрылись», — говорится в сообщении.


По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Оперативникам удалось установить и задержать четверых подозреваемых, среди которых ранее судимые за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство. Задержанным от 30 до 42 лет. Все они жители Бишкека и Чуйской области. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177950/
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