В Кара-Суйском районе задержана банда, ограбившая гражданина России

В Кара-Суйском районе задержана банда, ограбившая 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что потерпевший — гражданин России.

«15 декабря в 02.30 в дом 57-летнего гражданина, проживающего в Кара-Суйском районе Ошской области, ворвались неизвестные лица в масках. Злоумышленники избили хозяина дома и связали скотчем. Обыскав весь дом, налетчики похитили 40 тысяч сомов, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Оперативникам удалось установить и задержать четверых подозреваемых, среди которых ранее судимые за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство. Задержанным от 30 до 42 лет. Все они жители Бишкека и Чуйской области. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.