Пошла выносить мусор и пропала. Милиция помогла найти 17-летнюю бишкекчанку

В Бишкеке 17-летняя жительница «Джала» вышла из дома, чтобы вынести мусор, и пропала без вести. Милиционеры помогли найти девушку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«В 11.00 с заявлением в милицию обратился отец без вести пропавшей несовершеннолетней. Он рассказал об обстоятельствах ее пропажи. В 16.00 она была обнаружена оперативниками в целости и сохранности дома у родственников», — рассказали в милиции.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека

Сотрудники милиции выясняют обстоятельства произошедшего. С родителями 17-летней провели профилактическую беседу.