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В Кыргызстане задержан экстремист, находившийся в розыске за убийство

На территории Чуйской области задержан вербовщик религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что 43-летний мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

«Оперативникам СПЭНМ МВД поступила информация о том, что некий мужчина по имени Мурат примерно 40-45 лет, житель Чуйской области, являясь активным членом религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир», активно распространяет идеологию запрещенной организации. После его задержания выяснилось, что в Кыргызстан он прибыл из Узбекистана и жил в республике по поддельному паспорту. Также установлено, что задержанный находится в международном розыске по подозрению в убийстве в 1995 году, совершенном на территории Республики Узбекистан», — рассказали в МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Задержанный водворен в ИВС. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177901/
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