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Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник. Взял машину в рассрочку и исчез

Оперативники Октябрьского РУВД Бишкека задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По версии следствия, 40-летний задержанный, взяв машину в рассрочку, не планировал расплачиваться по долгам.

«16 декабря в милицию с заявлением обратился горожанин. По его словам, некий мужчина в марте 2019-го взял у него в рассрочку автомобиль Toyota Camry 2009 года выпуска стоимостью $8 тысяч, после чего скрылся. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый найден и задержан», — заявили в милиции.

пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека

Следствие проверяет задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177467/
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