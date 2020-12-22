В Бишкеке задержан мошенник. Взял машину в рассрочку и исчез

Оперативники Октябрьского РУВД Бишкека задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По версии следствия, 40-летний задержанный, взяв машину в рассрочку, не планировал расплачиваться по долгам.

«16 декабря в милицию с заявлением обратился горожанин. По его словам, некий мужчина в марте 2019-го взял у него в рассрочку автомобиль Toyota Camry 2009 года выпуска стоимостью $8 тысяч, после чего скрылся. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый найден и задержан», — заявили в милиции.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека

Следствие проверяет задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям.