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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Житель Иссык-Куля женился на 16-летней. Милиция начала проверку сообщения

По сообщению о женитьбе 31-летнего мужчины на несовершеннолетней в Иссык-Кульской области начали проверку. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в ОВД Джети-Огузского района заявление со стороны законных представителей несовершеннолетней девочки о подобном факте не поступало.

«Однако сообщение юриста Камиля Рузиева зарегистрировали в электронном журнале информации ОВД района. В село, где произошел данный случай, выехала следственно-оперативная группа районной милиции для установления фактов, указанных в сообщении», — проинформировали в ведомстве.

Ранее юрист Камиль Рузиев сообщал, что 31-летний житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области через обряд нике женился на 16-летней девочке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177400/
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