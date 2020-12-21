На Иссык-Куле ночью выявили 22 ребенка без сопровождения родителей

В Иссык-Кульской области в ночное время выявили 22 подростка без сопровождения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Фото УВД региона. В Иссык-Кульской области в ночное время выявили 22 подростка без сопровождения родителей

По ее данным, с ними провели профилактические беседы и отвели к родителям.

«Выявили также четырех работающих несовершеннолетних. Направили 35 материалов на рассмотрение в комиссии по делам детей, провели 18 родительских собраний и 70 лекций по профилактике групповых драк среди подростков. Таким образом, сотрудники милиции стараются оградить детей от преступлений», — проинформировали в ведомстве.