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Происшествия

На Иссык-Куле ночью выявили 22 ребенка без сопровождения родителей

В Иссык-Кульской области в ночное время выявили 22 подростка без сопровождения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. В Иссык-Кульской области в ночное время выявили 22 подростка без сопровождения родителей
По ее данным, с ними провели профилактические беседы и отвели к родителям.

«Выявили также четырех работающих несовершеннолетних. Направили 35 материалов на рассмотрение в комиссии по делам детей, провели 18 родительских собраний и 70 лекций по профилактике групповых драк среди подростков. Таким образом, сотрудники милиции стараются оградить детей от преступлений», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177360/
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