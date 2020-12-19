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Двух пропавших без вести на Иссык-Куле девочек нашли в Бишкеке

В Бишкеке милиционеры нашли двух девочек, 16 декабря без вести пропавших в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

«18 декабря в 19.45 в службу 102 ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что в жилмассиве «Кок-Жар» обнаружены две неизвестных несовершеннолетних девочки. Выехавшие на место сотрудники установили их личности. Выяснилось, что 15-летняя и 16-летняя жительницы Иссык-Кульской области уже вторые сутки разыскиваются милицией и родственниками. После оформления необходимых документов несовершеннолетние были переданы родителям целыми и невредимыми», — сообщили в УВД.

пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека

В милиции не уточнили, каким образом двум несовершеннолетним школьницам удалось оказаться в столице Кыргызстана. По этому факту проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177307/
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