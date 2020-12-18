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Происшествия

В Бишкеке парень, укравший цветы в салоне, вернулся, чтобы расплатиться за них

В Бишкеке парень, укравший букет роз в цветочном салоне напротив «Белого дома», спустя месяц вернулся, чтобы извиниться и расплатиться за украденное. Об этом сообщают пользователи соцсетей. В Сеть выложили и снимок раскаявшегося злоумышленника.

из интернета
Фото из интернета

Отмечается, что оплачивать украденные цветы молодой человек будет частями. По информации пользователей, владельцы магазина простили его, но при условии, что он извинится перед флористкой. На фотографии видно, что вор в качестве извинений принес девушке коробку конфет. Пользователи соцсетей спорят — краденая она или нет.

Напомним, видеозапись кражи накануне в своем профиле в Инстаграме опубликовала администрация цветочного салона. По их словам, выбрав дорогой букет роз, молодой человек выскочил на улицу, по дороге оттолкнув одного из сотрудников, сел в поджидавшее его такси и уехал.

«Мы надеялись на порядочность парня, ждали оплаты до конца смены, но ни вечером, ни на следующий день он не пришел. Прошел уже почти месяц. В итоге владелец нашего салона решил дать молодому человеку последний шанс, опубликовав это видео. Если вы не явитесь к нам в течение трех дней и не оплатите стоимость букета, то мы обратимся в правоохранительные органы. Наберитесь мужества и не портите свою жизнь из-за букета цветов», — обратились в публикации к злоумышленнику работники торговой точки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177172/
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