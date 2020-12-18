Покупал лекарства на сувенирные деньги. В Оше задержали фальшивомонетчика

В Оше 22-летний мужчина расплачивался в аптеках сувенирными купюрами. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

По его информации, 9 декабря с заявлением в милицию обратились десять пострадавших, которые рассказали, что неизвестный в возрасте 20-25 лет приходил к ним в аптеку и расплатился поддельной купюрой в 2 тысячи сомов.

Фото УВД южной столицы. Мужчина покупал лекарства в аптеке на сувенирные деньги. Его задержали

«В ходе розыска подозреваемый задержан. Им оказался 22-летний житель Чуйской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР. Со слов самого задержанного, он приехал в Ош для продажи косметики. Он стал ходить в аптеки и покупать лекарства на небольшие суммы, а сдачу тратил на свои нужды. Когда сувенирные купюры закончились, он попросил своего друга из Бишкека отправить ему еще», — заявили в УВД города.