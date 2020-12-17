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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. В приговоре суда нашли несоответствия

Защита получила приговор Тонского районного суда в отношении одного из оправданных по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 24.kg сообщила адвокат Айнура Асанова.

По ее словам, в решении суда перепутаны имена двоих оправданных.

Юрист пояснила: в приговоре указано, что суд оправдал одного из обвиняемых С.у.Э. Но в документе не говорится, что ему изменят меру пресечения. Однако в решении суда мера пресечения изменена другому обвиняемому К.у.Ж.

«Соответственно, в отношении С.у.Э. мера пресечения остается прежней — под стражей, хотя фактически он был освобожден из зала суда. Юридическую оценку данному факту должны дать надзорные органы», — сказала Айнура Асанова.

24.kg
Фото 24.kg

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176980/
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