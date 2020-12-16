В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее информации, в милицию обратился 21-летний гражданин с просьбой принять меры в отношении лиц, которые 15 декабря 2020 года примерно в 00.00, угрожая физической расправой, забрали у него мобильный телефон Redmi Note, после чего скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульной милиции по горячим следам задержали 25-летнего и 21-летнего подозреваемых. Их доставили в следственную службу УВД Первомайского района столицы для дальнейшего разбирательства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.