Находящийся в межгосударственном розыске получил паспорт гражданина Кыргызстана

Финансовой полицией по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выявлен факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящемуся в межгосударственном розыске.

Установлено, что в 2018 году гражданину Узбекистана Нематжону Хомидову был выдан паспорт гражданина КР с пропиской в городе Кара-Суу. Однако в ходе соответствующих мероприятий стало известно, что на момент получения удостоверения личности Хомидов проживал за границей и не въезжал на протяжении семи лет.

Нематжон Хомидов находится в межгосударственном розыске. Он осужден в РУз по статье «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан».

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 (незаконная выдача паспорта) УК КР.