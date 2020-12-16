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Происшествия

Находящийся в межгосударственном розыске получил паспорт гражданина Кыргызстана

Финансовой полицией по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выявлен факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящемуся в межгосударственном розыске.

Установлено, что в 2018 году гражданину Узбекистана Нематжону Хомидову был выдан паспорт гражданина КР с пропиской в городе Кара-Суу. Однако в ходе соответствующих мероприятий стало известно, что на момент получения удостоверения личности Хомидов проживал за границей и не въезжал на протяжении семи лет.

Нематжон Хомидов находится в межгосударственном розыске. Он осужден в РУз по статье «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан». 

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 (незаконная выдача паспорта) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176875/
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