В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой

Столичные милиционеры помогли потерявшемуся в Бишкеке 14-летнему подростку вернуться домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека. В центр города он приехал из новостройки, заблудился и не смог найти дорогу домой. Бродил по улицам, пока на пересечении улиц Ибраимова и Токтогула не встретил милиционера и не обратился к нему за помощью.

«Сотрудниками службы общественной безопасности установили личность мальчика и его местожительство. После сотрудники бишкекской милиции доставили потерявшегося родителям», — сообщили в милиции.

В ГУВД Бишкека просят родителей быть более внимательными к своим детям и научить их в случае опасности не бояться обращаться за помощью к милиционерам.