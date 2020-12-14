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В Бишкеке задержан мошенник, спекулировавший на болезни матери

В Бишкеке задержан 27-летний мошенник, спекулировавший на болезни собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

«31 июля в милицию с заявлением обратилась гражданка Т.С. Она попросила принять меры в отношении Э.Н., который 9 июля под предлогом сбора средств на операцию матери, взял у нее $2 тысячи и 35 тысяч сомов. Спустя время заявительница выяснила, что необходимая операция была проведена задолго до этого. Женщина потребовала вернуть ей деньги, однако злоумышленник от нее скрылся», — рассказали в УВД.

пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти и задержать. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие проверяет задержанного на причастность к схожим преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176649/
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