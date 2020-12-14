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Происшествия

В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию

В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Уточняется, что 11 декабря в милицию поступило сообщение о том, что возле магазина «Шинный центр» по улице Дэн Сяопина происходит конфликт между несколькими мужчинами.

«В этот же день с заявлением в УВД Первомайского района обратился гражданин П.Р. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц. Они в этот же день примерно в 14.00 возле автомагазина «Шинный центр» подрались. Двое из них побили заявителя. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. До выяснения всех обстоятельств в отношении 16-летнего Б.Н. и 30-летнего Ж.Э. взято обязательство о явке в следственную службу УВД Первомайского района», — сообщили в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176622/
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