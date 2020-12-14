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Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помощь в получении визы в США

Оперативниками УВД Ленинского района задержан 40-летний подозреваемый в мошенничестве. По версии следствия мужчина брал у пострадавших деньги под предлогом помощи им в получении визы в США. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

«26 ноября с заявлением в милицию обратился гражданин И.Э. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который, обещая помочь брату заявителя с получением визы в США, взял $3 тысячи, после чего, не выполнив обещанного, скрылся», — говорится в сообщении.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был найден и задержан оперативниками. Отмечается, что в отношении него поступило 12 письменных заявлений.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника в милиции, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312654494, 0312444457, 0702035106, 0700961135 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176614/
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