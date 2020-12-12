За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 532 аварии. «В 2019-м в ДТП пострадало 608 детей, в этом году — 373. По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей сократилось на 66,25 процента», — проинформировали в ведомстве.

Основной и главный совет для родителей от УПСМ — научить ребенка Правилам дорожного движения, как правильно ориентироваться на дороге, и самим соблюдать правила перевозки детей, потому что значительную часть пострадавших в ДТП составляют дети — пассажиры транспортных средств.