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Происшествия

За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей

За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 532 аварии. «В 2019-м в ДТП пострадало 608 детей, в этом году — 373. По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей сократилось на 66,25 процента», — проинформировали в ведомстве.

Основной и главный совет для родителей от УПСМ — научить ребенка Правилам дорожного движения, как правильно ориентироваться на дороге, и самим соблюдать правила перевозки детей, потому что значительную часть пострадавших в ДТП составляют дети — пассажиры транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176458/
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