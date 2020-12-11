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Кыргызстанец пытался вывезти из России лошадей по кошачьим документам

Кыргызстанец пытался провезти 35 лошадей из России в Кыргызстан по кошачьим документам. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что в приграничных районах Алтайского края задержали КамАЗ, который вез 35 лошадей. Ветеринарные сертификаты на них оказались поддельными — были оформлены на бланках для транспортировки кошек.

Кыргызстанец вез животных из Московской области в КР. Сначала специалисты заметили, что сертификаты на живой груз были оформлены с рядом нарушений, затем установили, что документы поддельные. Эти бланки выдавались на перевозку домашней кошки из Московской области в Беларусь.

Нарушителю выписали штраф. Информацию о подделке документов передали полиции. Животных отправили на карантин под контроль государственной ветслужбы края.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176431/
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