В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек к 2050 году, пишет The Guardian.

Государство включило одичавших кошек в программу «Без хищников — 2050» (Predator-Free 2050), сообщил министр охраны природы страны Тама Потака. Он назвал кошек «хладнокровными убийцами».

По данным издания, это первый случай внесения хищника в список с момента принятия стратегии в 2016 году. Изначально в нее вошли пять основных видов местных хищников: крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

Сейчас в Новой Зеландии насчитывается более 2,5 миллиона диких кошек. Их вес достигает 7 килограммов, а длина тела с хвостом — до метра. Считается, что эти животные наносят ущерб местной фауне, включая уничтожение редких видов, таких как пукунуи (южно-новозеландский вид куликов) на острове Ракуира Стюарт и летучие мыши у горы Руапеху.

Диких кошек уже уничтожают в некоторых районах. Планы о включении кошек в стратегию ранее встречали яростное сопротивление общественности.

По словам эколога Кристин Самнер, властям следует выделить финансирование на дополнительные исследования популяции и причиняемого кошками вреда, чтобы разработать более гуманные методы контроля численности этого вида.

Отмечается, что домашние кошки, хотя и не включены в стратегию, также представляют угрозу биоразнообразию. Организации SPCA и Predator Free Trust выступают за содержание кошек в помещении и призывают правительство к созданию законодательства для контроля домашних кошек, включая обязательную микрочипизацию и стерилизацию.

Дикие кошки в Новой Зеландии одичали из домашних кошек, которые были завезены туда европейцами. До прихода европейцев острова были изолированы и не имели млекопитающих-хищников, поэтому местные виды оказались уязвимы.