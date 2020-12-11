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Происшествия

Пресечен ввоз в Кыргызстан контрабанды цветного металла

Сотрудники ГКНБ пресекли ввоз в Кыргызстан контрабанды цветного металла. Задержана партия меди, латуни и алюминия весом 27 тонн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«На посту весогабаритного контроля в Кара-Куле была задержана большегрузная автомашина, въехавшая в КР с территории сопредельного государства с контрабандным цветным металлом (медь, латунь, алюминий) общим весом около 27 тонн. По предварительным расчетам, рыночная стоимость груза составляет больше $150 тысяч», — заявили спецслужбы.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176428/
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