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Происшествия

В селе Чуй 18-летний парень обокрал компьютерный клуб на 46 тысяч сомов

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали 18-летнего жителя села Чуй по подозрению в краже из компьютерного клуба 46 тысяч 800 сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного УВД.

«С заявлением в милицию обратилась гражданка К.А. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который 8 декабря из кассы компьютерного клуба в селе Чуй похитил 46 тысяч 800 сомов. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель», — сказали в милиции.

Задержанный водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176199/
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