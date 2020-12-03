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Происшествия

В Джети-Огузе у мужчины обнаружили 8 килограммов марихуаны

Джети-Огузский районный суд признал виновным 46-летнего Д.К. по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта». Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

Уточняется, что в ходе обыска в доме у Д.К. обнаружили 8 килограммов 325 граммов марихуаны.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, наркотики принадлежат его другу, а последний попросил его недолго хранить у себя. Д.К. приговорен к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 110 тысяч сомов. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Вторая инстанция оставила в силе решение Джети-Огузского районного суда», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175300/
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