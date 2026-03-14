Глава кабмина: старые корпуса больницы в Джети-Огузе требуют срочной замены

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием Центра общеврачебной практики Джети-Огузского района в селе Кызыл-Суу.

На территории медучреждения расположено 11 корпусов, часть из которых была построена в 1950–1970-х годах. Несколько зданий находятся в аварийном состоянии, а отдельные корпуса требуют капитального ремонта и модернизации инженерных коммуникаций.

В 2024 году введен в эксплуатацию новый корпус региональной больницы на 60 коек, где размещены хирургическое, детское, родильное и реанимационное отделения. Однако, как отмечается, из-за высокой нагрузки существующих мощностей недостаточно для полного обеспечения потребностей населения.

По итогам осмотра Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам проработать вопрос строительства нового здания больницы, отвечающего современным требованиям, а также возведения общежития для медицинского персонала.

В рамках рабочей поездки глава кабмина также ознакомился с ходом капитального ремонта санатория «Джети-Огуз».

Отмечается, что учреждение передано в ведение управления делами президента Кыргызской Республики. В настоящее время здесь проводятся масштабные работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры, включая строительство новых объектов и улучшение условий для отдыхающих.

Проект направлен на развитие санатория как современного курортно-оздоровительного комплекса и повышение качества предоставляемых услуг.

Завершить реконструкцию санатория планируется осенью текущего года. Адылбек Касымалиев поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ.