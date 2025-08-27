В Джети-Огузском районе трансформировали земли под агропромышленный комплекс

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о переводе земельных участков общей площадью 105,2 гектара, расположенных на территории Кызыл-Сууйского айыльного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Из них 100,2 гектара земель в государственной собственности — в контурах № 201 (45,7 гектара) и № 207 (54,5 гектара) — переведены из категории «пастбища улучшенные (культурные)» в категорию «земли, занятые многолетними насаждениями». На этих площадях планируется посадка плодово-ягодных культур: смородины (0,78 гектара), малины (0,66 гектара), крыжовника (0,76 гектара), абрикоса (2,3 гектара) и яблони (11,5 гектара). Работы будут профинансированы из бюджета айыл окмоту.

Еще 5 гектаров (контур № 207) переведены в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Здесь планируется построить склады для хранения зерна, холодильник для фруктов, цеха по сушке и переработке продукции, а также ферму на 200 кур, 50 коров и 100 овец.

Постановление обязывает местные власти строго соблюдать градостроительные нормы, предусмотреть системы водоотвода, антисейсмические меры и археологический надзор в случае проведения земляных работ.

В полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области отметили, что проект направлен на развитие агропромышленного комплекса региона, создание рабочих мест и эффективное использование земельных ресурсов.