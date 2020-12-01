В Джалал-Абаде пациентов с психическим расстройством год не выводили на прогулку

В Джалал-Абаде пациентов областного центра психического здоровья целый год не выводили на прогулку. Об этом 24.kg заявил региональный представитель Национального центра по предупреждению пыток Алишер Эрматов.

По его словам, в законе говорится, что пациенты должны выходить на прогулку два раза в день. Однако в журнале последней датой прогулок указано 19 декабря 2019-го.

«Получается, что за этот год пациентов ни разу не выпускали гулять, что они сами подтвердили. В качестве доказательств имеются записи с камер видеонаблюдения прогулочного двора. Кроме того, проверка показала, что некоторые лекарства в центре психического здоровья просрочены. Материалы направлены в Джалал-Абадскую областную прокуратуру», — сказал Алишер Эрматов.