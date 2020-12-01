09:34
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Происшествия

В Джалал-Абаде пациентов с психическим расстройством год не выводили на прогулку

В Джалал-Абаде пациентов областного центра психического здоровья целый год не выводили на прогулку. Об этом 24.kg заявил региональный представитель Национального центра по предупреждению пыток Алишер Эрматов.

По его словам, в законе говорится, что пациенты должны выходить на прогулку два раза в день. Однако в журнале последней датой прогулок указано 19 декабря 2019-го.

«Получается, что за этот год пациентов ни разу не выпускали гулять, что они сами подтвердили. В качестве доказательств имеются записи с камер видеонаблюдения прогулочного двора. Кроме того, проверка показала, что некоторые лекарства в центре психического здоровья просрочены. Материалы направлены в Джалал-Абадскую областную прокуратуру», — сказал Алишер Эрматов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174990/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест
В городе Ош задержали мужчину, подозреваемого в убийстве
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
Горнодобывающие компании нанесли ущерб экологии. Их привлекут к ответственности
В Джалал-Абаде таксисты самовольно подняли цены на проезд для пассажиров
В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина
Депутаты не нарушают Конституцию. Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам
Раздели и фотографировали. Жертва пыток требует с государства 3 миллиона сомов
Подорожание продуктов питания. В Джалал-Абаде будут контролировать цены
В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека
Популярные новости
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
На&nbsp;Токтогульском водохранилище выявили свыше 2&nbsp;тысяч метров рыболовных сетей На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей
Бизнес
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
1 декабря, вторник
09:27
В Джалал-Абаде пациентов с психическим расстройством год не выводили на прогулку В Джалал-Абаде пациентов с психическим расстройством го...
09:23
С потолка капает, в помещении холодно. Юморист о состоянии аэропорта «Манас»
09:16
Выборы президента. Избирательные фонды образовал 41 кандидат
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
08:49
За месяц Нацбанк продал $84,7 миллиона для поддержки сома
30 ноября, понедельник
23:57
70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса