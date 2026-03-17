В Кыргызстане ежегодно растет количество пациентов с психическими расстройствами

В Кыргызстане ежегодно количество пациентов с психическими расстройствами растет на 10-11 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщила завотделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

По ее словам, тенденция к увеличению отмечается с 2021 года.

«По данным на 1 января 2025 года, в республике зарегистрировано свыше 50 тысяч пациентов с психиатрическими заболеваниями. Ежегодно впервые такой диагноз ставят от 3 до 4,5 тысячи гражданам. Проблема ментального здоровья актуальна не только в нашей стране, но и во всем мире. Наряду с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и болезнью легких психические расстройства входят в группу неинфекционных заболеваний», — сказала Нургуль Ибраева.

В сентябре 2025 года экс-министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что в Кыргызстане около 11 процентов населения страдают различными психическими расстройствами (тревожность, депрессия, суицидальные риски), а также имеет зависимость от алкоголя, табака или психоактивных веществ.

Поэтому в Кыргызстане впервые за долгие годы разрабатывается национальная стратегия именно по психическому здоровью. На первичном звене медицинских услуг создают мультидисциплинарные команды, в которые входят семейный врач, психиатр, психолог и патронажная медсестра.