ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО

Член ОПГ Эрнис Мурзахмедов, известный в криминальных кругах по прозвищу Чач, до конца следствия останется под стражей. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«22 ноября решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия», — говорится в сообщении.

Напомним, о задержании Мурзахмедова в ГКНБ сообщили 21 ноября. По версии следствия, задержанный состоял в группировке Алманбета Анапияева, убитого в 2015 году в Беларуси. Он также подозревается в совершении ряда преступлений на территории Кыргызстана, имеет непосредственное отношение к фактам перестрелок в Джалал-Абадской области и другим резонансным криминальным разборкам.