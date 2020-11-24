Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали

В Иссык-Кульской области за неделю задержали троих подозреваемых в незаконном хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, 13 ноября задержали 21-летнего жителя села Кара-Ой Иссык-Кульской области. При личном досмотре у парня нашли вещество, завернутое в полиэтиленовый пакет со специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химического исследования, это гашиш и марихуана весом 150 граммов.

Сообщается также, что 19 ноября дом 59-летнего жителя села Теплоключенка обыскали и нашли 4 килограмма 800 граммов марихуаны. В селе Ичке-Жергез 36-летний житель тоже хранил наркотики — изъяли 5 килограммов марихуаны.

Общий вес всех наркотических средств — 9 килограммов 995 граммов. По всем фактам начато досудебное производство.