Обещал привезти машины и исчез. За мошенничество задержан гражданин Пакистана

В Бишкеке оперативниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержан 54-летний гражданин Пакистана, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«11 ноября в УВД Ленинского района Бишкека обратился 43-летний бишкекчанин с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины. Со слов заявителя, в мае этого года тот его обманул. Обещал привезти из-за границы три автомашины «Хонда Фит». Однако взяв у заявителя больше $9 тысяч, исчез», — сообщили в ГУВД.

По информации милиционеров, со схожими заявлениями к ним обратились еще три человека, которых иностранец обманул на $2 тысячи и 496 тысяч сомов. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«Разыскиваемый гражданин Пакистана — 54-летний Д.А.М. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинский районный суд взял его под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца», — рассказали в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Задержанный гражданин Пакистана - 54-летний Д.А.М.

Тех, кто мог пострадать от действий задержанного, в ГУВД просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0551102904, 0556102352 и 102.