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Происшествия

Задержали экс-директора Театра оперы и балета Болотбека Осмонова

Задержан бывший директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Болотбек Осмонов. Факт задержания подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

из интернета
Фото из интернета. Болотбек Осмонов

«Задержанный подозревается в злоупотреблении должностным положением. Установлено, что вопреки интересам государства, а также интересам культуры и искусства он заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона сомов», — сообщили в ведомстве.

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет ему меру пресечения.

Напомним, что в январе прошлого года Болотбек Осмонов был вынужден подать в отставку после разразившегося скандала вокруг проведения в Театре оперы и балета турнира по игре Dota 2. Коллектив театра выступал в его защиту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173667/
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