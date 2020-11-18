В Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу

В селе Авлетим Аксыйского района Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу, чем нанесли ущерб бюджету Кыргызстана на сумму 4 миллиона 452 тысячи сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«13 октября 2014 года Управлением капитального строительства Джалал-Абадской области были переведены 34 миллиона 477 тысяч 753 сома ОсОО «Эскада» для строительства средней школы на 225 мест в селе Авлетим. Однако, несмотря на то что строительные работы были выполнены не полностью, 14 июля 2020 года должностные лица указанного управления составили акт приемки и незаконно сдали школу в эксплуатацию. Тем самым они нанесли ущерб бюджету на 4 миллиона 452 тысячи сомов», — сообщили в прокуратуре.

По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.