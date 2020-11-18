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Происшествия

В Бишкеке задержана банда, воровавшая платежные терминалы

В Бишкеке оперативники УВД Октябрьского района задержали преступную группу, специализирующуюся на краже платежных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел.

«12 ноября в 4.20 в 6-м микрорайоне Бишкека неизвестные похитили из магазина платежный терминал Pay-24 стоимостью 200 тысяч сомов. Внутри аппарата было 145 тысяч 965 сомов. Спустя два дня в пять часов утра они же похитили платежный терминал стоимостью 200 тысяч сомов, установленный в одном из бизнес-центров на улице Суеркулова. Внутри аппарата находилось 497 тысяч 120 сомов. Оперативникам удалось выйти на след преступников и задержать их», — сообщили в районном УВД.

Одному из задержанных, по информации милиции, 23 года, остальным троим по 22. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС ГУВД Бишкека. По факту кражи возбуждено уголовное дело.


Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленников, милиция просит обращаться по следующим номерам телефонов: 0552102474 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173477/
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