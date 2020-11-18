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Происшествия

Две машины разбиты, одна перевернулась. Жуткое ДТП произошло в Бишкеке

В Бишкеке в районе пересечения улиц Жукеева-Пудовкина и Токомбаева столкнулись три автомобиля. Кадры ДТП появились в социальных сетях. Судя по ним, две машины разбиты, еще одна от удара перевернулась на крышу. В пресс-службе управления патрульной милиции 24.kg подтвердили эту информацию.

«Авария произошла сегодня примерно в 9.30 утра. Столкнулись Lexus, Honda Fit и BMW. На месте происшествия работают сотрудники милиции. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили в управлении.

Отметим, что, по словам очевидцев, девушка, находившаяся за рулем одной из машин, могла находиться в нетрезвом состоянии. В патрульной милиции эту информацию не подтвердили, сообщив, что по факту происшествия будут назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173467/
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