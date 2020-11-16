Адвокат арестованного брата замглавы МВД пожаловался в Генпрокуратуру

Адвокат брата замглавы МВД Суйуна Омурзакова Улукбека Омурзакова, задержанного 12 ноября по подозрению в рейдерском захвате угольного месторождения, Икрамидин Айткулов обратился в Генеральную прокуратуру. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, следователи МВД и ГКНБ нарушили статьи Закона «О прокуратуре» и нормы УПК, когда задерживали подзащитного.

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«Сотрудника прокуратуры могут задерживать только непосредственно на месте совершения преступления. Но к Омурзакову ворвались в кабинет, когда он был на работе. Задержание проводил спецназ ГКНБ, а постановление вынес следователь МВД. При этом оно подписано 12 ноября в 11.30, а само действие произошло в 9.20. Кроме того, у Омурзакова изъяли банковские карты, наличные деньги. Но протокол изъятия не оформили. Уведомление о подозрении ему вручили ночью и начали допрос. Это также является грубым нарушением. Я к нему попал только в пять утра. Еще: при обыске в его кабинете не было найдено ни денег, ни оружия, ни наркотиков. Ничего. Тогда на каком основании он задержан? Почему ранее его не вызывали на допросы повесткой? Все эти нарушения я отразил в заявлении, чтобы следователей МВД и ГКНБ привлекли к уголовной ответственности», — сказал Икрамидин Айткулов.

Он добавил, что также обратился в дисциплинарную комиссию Совета судей в отношении следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека Туратбека Бекенова, который вынес санкцию об аресте Омурзакова.

«Мои доводы судья не принял к сведению и посчитал, что задержание было произведено обоснованно и законно. А мои аргументы якобы не имеют никаких оснований», — считает Икрамидин Айткулов.

Напомним, старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова задержали 12 ноября. Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По версии следствия, группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года якобы проникли на территорию угольного карьера, выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли уголь, а затем его реализовали без уплаты налогов и социальных платежей.

Его водворили в СИЗО ГКНБ до 12 января 2021 года.