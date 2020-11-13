Массовая драка в Москве. Осудили двух граждан Кыргызстана

Измайловский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщило издание «Восточный округ онлайн».

По его данным, установлено, что 20-летний Улукбек уулу А. и 22-летний Камчыбек уулу Ч. 19 июня 2019 года возле станции метро «Электрозаводская» напали на Ы.Н.Шахтыбаева, причинив ему легкий вред здоровью.

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Первый приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы, второй — к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ходе судебного заседания подсудимый Улукбек уулу А. вину признал полностью, подсудимый Камчыбек уулу Ч. — частично. В содеянном оба раскаялись.

Напомним, массовая драка произошла у входа в метро «Электрозаводская» утром 19 июня 2019 года. В ней участвовали приезжие из Центральной Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся применил нож, в результате чего трое получили ранения и один человек погиб.