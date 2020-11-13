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Происшествия

Арестанту в Кара-Куле принесли самсы с гашишем

Арестанту в Кара-Куле принесли самсы с гашишем. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 30 октября примерно в 23.30 житель Кара-Куля, содержащийся в изоляторе временного содержания, пожаловался на боль в зубах и попросил разрешить передать ему лекарственные препараты. Позже молодой парень принес лекарства и самсы арестанту.

При проверке работники ИВС обнаружили в самсах твердое вещество, завернутое в пакет. Выяснилось, что это был гашиш весом 2 грамма.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 123 «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

Назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172827/
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