За вымогательство в Джалал-Абаде задержан член ОПГ по прозвищу Бадыш

В Джалал-Абадской области задержан подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, 7 ноября к ним с заявлением обратился 29-летний житель Сузакского района. К нему пришли неизвестные и стали утверждать, что его отец якобы проиграл в азартные игры и должен 4 миллиона 300 тысяч сомов, в том числе заявитель должен был передать им земельный участок. Иначе семье грозили физической расправой. В тот же день подозреваемые забрали у потерпевшего 5 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 203 «Вымогательство» УК КР.

При получении 110 тысяч сомов сотрудники УВД задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний житель Сузакского района, а также жители Чон-Алайского района 28 и 33 лет.

Одного из подозреваемых заключили под стражу сроком на два месяца. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ, известен в криминальных кругах по прозвищу Бадыш. Остальных отпустили под домашний арест.