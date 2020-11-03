В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Милиция ищет пострадавших

В Бишкеке сотрудниками службы криминальной милиции задержан 34-летний житель Ноокенского района Джалал-Абадской области, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«Сотрудниками 3-го управления СКМ МВД задержан гражданин К.С. 1986 года рождения, житель Ноокенского района Джалал-Абадской области. В милицию с заявлением обратился житель Бишкека. Со слов заявителя, подозреваемый путем обмана и подделки документов завладел его автомашиной марки «Даймлер Крайслер» стоимостью $13,5 тысячи», — рассказали в милиции.

По информации МВД, это не единичный случай. Задержанный также подозревается в присвоении автомашины стоимостью $35 тысяч.

Фото пресс-службы МВД КР. Подозреваемый в мошенничестве

По факту мошенничества и подделки документов возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что пострадавших может быть больше. Сотрудники 3-го управления службы криминальной милиции просят тех, кто мог пострадать от действий задержанного, обращаться к ним по телефонным номерам: 0777031515 и 102.