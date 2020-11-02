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Происшествия

Больше 1 миллиарда сомов незаконно выведено из Кыргызстана в Китай

В Кыргызстане сотрудниками ГСБЭП выявлена группа лиц, занимавшаяся легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Деньги выводились на территорию Китайской Народной Республики под видом оплаты за товар. Своими действиями злоумышленники нанесли государственному бюджету Кыргызстана ущерб на сумму 1 миллиард 100 миллионов сомов в виде неуплаченных налогов. 29 октября по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин Кыргызстана А.У., фактически осуществлявший вывод денежных средств в КНР», — рассказали в ГСБЭП.

30 октября Первомайский районный суд Бишкека взял задержанного под стражу. Он будет содержаться под арестом в Бишкекском СИЗО-1.

По информации Финпола, следствие продолжает устанавливать должностных лиц и иных граждан, причастных к незаконной схеме. Выясняется и точное происхождение незаконно выведенных в Китай денежных средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171573/
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