Убийство в Нижней Ала-Арче. Обвиняемую отпустили под залог

Обвиняемую в убийстве девушки в селе Нижняя Ала-Арча отпустили под залог. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что женщина заплатила залог в сумме 1 миллион сомов. По некоторым данным, отец убитой написал встречное заявление после того, как ему оплатили моральный и материальный ущерб.

Напомним, что 26 сентября в пригороде Бишкека произошло разбойное нападение, в результате которого была убита девушка. Двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись. Девушка скончалась, мужчина госпитализирован.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых: 31-летняя Б.Ж., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч. По предварительной версии, преступление совершено на почве ревности подозреваемой. Она заказала убийство соперницы своему водителю и его другу.