В Бишкеке грузовик, троллейбус и легковушка не поделили дорогу

В столице на пересечении улицы Толстого с бульваром Молодой Гвардии произошло дорожное происшествие с участием троллейбуса, грузовой машины и легковушки Subaru. Снятое очевидцами видео появилось в интернете.

В Бишкекском троллейбусном управлении 24.kg сообщили, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. «Они не столкнулись и не задели друг друга. Просто прижались. На троллейбусе и машинах не осталось даже царапин, не говоря уже о пострадавших. Все, к счастью, целы и невредимы — и люди, и транспорт», — сказали в управлении.

В муниципальном предприятии также отметили, что после осмотра авто участники происшествия решили разъехаться, не вызывая на место сотрудников ГУОБДД.