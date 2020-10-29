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Граждане Узбекистана пытались незаконно попасть в Кыргызстан в поисках работы

Двое граждан Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, возле села Маданият Ошской области пограничники и сотрудники ГКНБ КР обнаружили граждан, которые незаконно вне пункта пропуска переходили с территории Узбекистана в Кыргызстан.

Нарушители госграницы задержаны за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Задержанные, по их словам, направлялись в Кыргызстан в поисках работы.

После составления соответствующих документов они переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171221/
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